В Верховной Раде предложили дату инаугурации Зеленского

Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Александр Сугоняко предложил парламенту назначить инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского 1 июня.

Об этом говорится в постановлении на сайте Верховной Рады.

Депутат в пояснительной записке упомянул, что сам избранный президент Зеленский высказывал желание провести инаугурацию 19 мая.

"В третье воскресенье мая (19 мая) будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий.... Это предусматривает проведение траурных мероприятий и соответствующие правила ведения вещания на теле- и радиоканалах, что объективно будет создавать препятствия для церемонии инаугурации как в вопросе ее освещения, так и в вопросе участия в ее проведении народных депутатов Украины и приглашенных лиц", - пишет депутат.

Как сообщал "Апостроф", ранее член команды Владимира Зеленского Александр Данилюк заявлял, что инаугурация новоизбранного президента Украины может состояться в июне, а не в мае, как это планировалось ранее.