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Против Порошенко открыли еще одно дело: подробности

среда, 22 мая 2019, 17:18
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Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла расследование относительно правомерности действий экс-президента Петра Порошенко, ряда высших должностных лиц и народных депутатов по вопросу работы "Центрэнерго".

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

В прокуратуре отметили, что дело было открыто после переговоров главы САП Назара Холодницкого с бывшим владельцем компании "энергосети" Дмитрием Крючковым.

Также в Единый реестр досудебных расследований была внесена информация о деле по "руководству некоторыми субъектами крупного предпринимательства, в уставном капитале которых доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%".

Так, расследования открыты по следующим фактам:

- осуществления преступной деятельности должностными лицами ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества;

- преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" при закупке угля;

- завладения должностными лицами ЗАО "Нижнеднестровская ГЭС" и ОАО "Укргидроэнерго" по предварительному сговору с другими лицами имущества и средств указанных предприятий;

- злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Азот".

Крючков уведомил следствию, что набсовет "Центрэнерго" совместно с ФГИУ и рядом госслужащих "распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" с целью хищения средств общества".

Он утверждает, что ситуацию в "Центрэнерго" координировал сам президент Порошенко и близкий к нему нардеп Игорь Кононенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обсудили слова бывшего замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче, юриста Андрея Портнова по поводу уголовного преследования Петра Порошенко.

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