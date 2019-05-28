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Снижение тарифов должно стать первой реформой в интересах населения - Тимошенко

вторник, 28 мая 2019, 11:51
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У президента есть возможность снизить цены на газ, и это должно быть одним из первых изменений, которых ждут украинцы.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что мировая рыночная конъюнктура создает возможность для снижения цен на газ и на тепло для населения вдвое.

Она напомнила, что ее команда подготовила срочные пакеты законопроектов, один из которых содержит ряд указов, которые может принять президент, чтобы быстро изменить тарифную политику. Ведь по Конституции президент имеет право приостановить решение правительства, то есть наложить на них вето, заметила Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" уточнила, что уже передала действующему президенту проект указа, как накладывать вето, как останавливать эти постановления и возвращать цены на газ на уровень обоснованных. Второй пакет указов касается формирования НКРЭКУ.

"По закону, именно президент своими указами может формировать НКРЭКУ - орган, устанавливающий тарифы. Там есть вакансии и если президент примет эти указы, то заполнит эти вакансии объективными людьми", - отметила она.

Кроме того, Юлия Тимошенко отметила, что сейчас цена на газ в Европе падает и привела соответствующий график.

"Нам рассказывают, что цены на газ должны быть рыночными. В Европе цена падает, и сегодня на европейских рынках, на бирже в Нидерландах, цена составляет 5383 грн. Это рыночная европейская цена. Почему этот газ продают нам по 8247 грн за тысячу кубометров?", - спросила лидер "Батькивщины"

Она уточнила, что проблема возникает по причине, что между европейскими поставщиками газа и НАК "Нафтогазом" стоит ряд посредников, которые возможно выводят разницу в оффшоры.

"По прогнозам, газ на бирже в Европе в июне и до конца августа будет стоить 120 долларов, а сегодня 160. Это означает, что в мире цена на газ стремительно падает. У меня вопрос: почему в мире падает, а в Украине стоит. Потому что коррупция продолжается. Если мы это остановим, если цена будет адекватной, у людей появятся средства покупать то, что украинская экономика производит – это будет инвестиционный подъем", - убеждена председатель партии.

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