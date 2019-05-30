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Решение Сенченко объясняется кадровым голодом в политике - военный эксперт Бадрак

четверг, 30 мая 2019, 12:59
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Выход из партии "Батькивщина" одного из главных соратников Юлии Тимошенко - Андрея Сенченко, считавшегося основным кандидатом на должность министра обороны, стал неожиданным, но логичным решением.

Об этом сказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения CACDS Валентин Бадрак у себя в Facebook.

"Для меня, как и для многих других, стало неожиданным решение Андрея Сенченко выйти из "Батькивщини". Но после встречи, состоявшейся по моему предложению, все стало ясно. Нас беспокоят одинаковые проблемы - рост рисков для Украины на фоне кадрового вакуума", - пояснил Бадрак.

Он упомянул совместные проекты в обороне, реализуемые совместно с Андреем Сенченко, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Мы вместе с "Силою права" Сенченко уже работали над проектом изучения возможности создания в Украине профессиональной армии, поэтому знаю потенциал организации не понаслышке. Думаю, будут и совместные проекты с ЦИАКР, чтобы предотвратить кадровый нигилизм, создать условия для победы Украины в этой войне. А здесь нужны профессионалы и четкий план реагирования на современные вызовы. Учитывая, что почти весь Военный кабинет, образованный Сенченко, идет с ним дальше, у "Силы права" есть все шансы стать активным участником образования силы права в государстве", - считает Бадрак.

28 мая Андрей Сенченко заявил о выходе из ВО "Батьківщина". В штабе Тимошенко Сенченко считался специалистом по оборонной тематике и стратегом по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Сенченко - крымчанин, в должности заместителя председателя Совета министров АР Крым в 1994 году возглавлял операцию украинских спецслужб, которая помешала РФ отделить АРК от Украины руками пророссийского политика Юрия Мешкова.

Весной 2014 Сенченко был в.и.о. заместителя главы Администрации президента Украины - добился вывода из оккупированного полуострова вооружения и военной техники ВСУ, возглавлял операцию по обмену сорока украинских военных, журналистов и общественных активистов на одного русского диверсанта. Считается организатором водной блокады Крыма.

Сенченко - председатель общественного правозащитного движения "Сила права", который работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением нанесенного российской вооруженной агрессией вреда.

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