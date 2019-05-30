В "Народном фронте" объяснили, почему не поддержали отставку премьера Гройсмана

Фракция "Народный фронт" не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана во время голосования по этому вопросу в Верховной Раде.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Выступая с трибуны парламента, руководитель фракции Максим Бурбак подчеркнул, что нельзя допускать хаоса в экономике и в исполнительной ветви власти, отправляя руководителя правительства в отставку. Он отметил, что кандидатура нового премьер-министра в парламент не была внесена.

"Премьер-министр Владимир Гройсман подал в отставку после заявления и обращения президента. Новый президент не подал кандидатуры на нового премьер-министра, ведь Рада распущена. Поэтому считаем, что премьер-министр Владимир Гройсман должен дальше работать, ведь нельзя допускать хаоса в экономике и в исполнительной ветви власти. "Народный фронт" не поддерживает отставку премьер-министра Владимира Гройсмана", - заявил он.

В свою очередь председатель Верховной Рады, один из лидеров "Народного фронта" Андрей Парубий отметил, что нельзя допустить хаоса в стране.

"В эти тяжелые для страны времена нам крайне необходимо сохранять стабильность и в Верховной Раде, и в правительстве, пока кое-кто делает эксперименты над страной ... Я считаю, что в этот период больших экономических вызовов правительство должно работать, и премьер-министр Владимир Гройсман должен работать, чтобы не допустить экономического коллапса. Работать для того, чтобы было стабильное развитие украинского государства и экономики. Чтобы все люди твердо знали, что страна стабильна, что экономика работает", - отметил Парубий.

Парламент не поддержал отставку правительства Владимир Гройсман, "за" проголосовали только 97 народных депутатов.