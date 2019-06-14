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Заместители директора ГБР: во время увольнения сотрудников бюро были нарушены процедура и закон

пятница, 14 июня 2019, 14:41
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Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко и заместитель директора ГБР Александр Буряк публично встали на защиту незаконно уволенных работников учреждения.

Об этом они рассказали в интервью "Судебно-юридической газете".

Ранее в ГБР состоялся ряд увольнений топ-работников по личному распоряжению директора Бюро Романа Трубы. Его заместители настаивают, что это было сделано вопреки закону.

"28 мая нам поступили проекты приказов об увольнении сотрудников. К проектам никаких документов, обосновывающих увольнение, добавлено не было, поэтому мы попытались разобраться на каком основании людей увольняют", - заявила Варченко.

"Нам действительно направлялись на согласование проекты приказов об увольнении 4 сотрудников. К этим проектам не было добавлено документов, обосновывающих вывод о непрохождении ими испытательного срока или другие причины, которые обосновывали необходимость увольнения, поэтому не было никаких законных оснований для согласования этих приказов. Это наша общая с Ольгой Варченко позиция", - подчеркнул Буряк.

По словам заместителей директора ГБР, Труба уволил работников самостоятельно, без согласования со Внешней конкурсной комиссией. Согласно закону, именно она должна предоставлять представление на увольнение чиновников.

"Внешняя конкурсная комиссия предоставила нам ответ, что они таких представлений не направляли. Таким образом, никаких законных оснований согласовывать эти приказы не было. Направив Трубе отказ в согласовании приказов об увольнении, мы выяснили, что это уже неважно, потому что директором были подписаны другие экземпляры приказов. То есть, наших согласований никто не ожидал", - пояснила Варченко.

Она также добавила, что законность в этом случае должен восстановить сам Труба, но это приходится делать суду.

"Ошибка всегда можно исправить. Ошибки директора исправляет суд. В качестве примера, уволенный руководитель Второго управления досудебных расследований через Окружной административный суд остановил приказ о своем увольнении и уже на работе. Думаю, так сделают и другие уволенные. Мы не акцентируем внимание на фамилиях этих человек. Мы говорим не о персоналиях, а о том, что процедура и закон были нарушены", - подчеркнула заместитель директора ГБР.

Кроме того, считают заместители директора Бюро, после таких решений атмосфера в коллективе стала достаточно тяжелой.

"Работники, понимая, что их тоже в любой момент могут уволить, теряют мотивацию работать", - подытожила Варченко.

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