"Народный фронт" требует провести заседание СНБО по вопросу информационной безопасности

Фракция "Народный фронт" требует от президента Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для рассмотрения вопроса информационной безопасности.

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, передает пресс-служба политсилы.

"Фракция "Народный фронт" обращается к президенту Владимиру Зеленскому с призывом безотлагательного созыва заседания СНБО для рассмотрения вопроса угроз информационной безопасности. С максимальным информированием общества о принятых решениях", - сказал Бурбак.

"Первым признаком подготовки планов оккупации появление на украинском территориях пропагандистской сети. Сначала Кремль создает подконтрольные медиа, приводит туда агентов пропаганды, а вслед за ними приходит вооруженный российский боевик и кадровый оккупант. Так разрушается государственная целостность, суверенитет и независимость", - подчеркнул он.

Он отметил, что покупка кумом президента страны-агрессора Путина Виктором Медведчуком еще одного украинского телеканала требует немедленной реакции парламента.

"Пропутинсие силы установили контроль над еще одним телеканалом, продолжая захватывать информационное пространство страны. Телеканал ЗИК отныне принадлежит окружению" кума Путина "Медведчуку, становится инструментом влияния в руках новых владельцев, которые позорно ездят в кремлевские приемніе несмотря на войну, несмотря на 13 000 погибших украинский от рук российских боевиков ", - подчеркнул он.

Глава фракции отметил, что ЗИК является третьим телеканалом российской "пятой колонны", и отметил, что государственные силы должны противостоять информационной оккупации.

"Это реальная опасность. Ряд журналистов не желая работать на канале Медведчука, подали заявления на увольнение. Фракция" Народный фронт "выражает уважение к этому поступку. То, что вы сделали - достойно и важно. Украинская профессиональная журналистика осуществляет сопротивление информационной оккупации. Очередь быть столь же ответственными украинской власти", - подчеркнул он.

"Предупреждаем, что информационная коррозия способна разъесть самые прочные позиции любого политика. Даже если поддержка в обществе беспрецедентно высока. И нам бы совсем не хотелось, чтобы повестку дня украинскому президенту, парламенту, правительству и всему украинскому народу каждое утро объявляли на каналах российского влияния в Украине ", - отметил руководитель фракции.

Бурбак также подчеркнул, что "Народный фронт" инициировал создание ВСК относительно вмешательства в выборы России и связанных с ней граждан Украины.

"Мы обращались ко всем фракциям с призывом предоставить своих представителей для формирования ВСК. Однако, я хотел бы спросить председателей фракций, которые не подали свои кандидатуры в ВСК: какая невидимая рука останавливала вас принять участие в работе ВСК? Страх перед Путиным? Связи с его кумом? Тот случай, когда даже молчание можно расценить как предательство. Поэтому "Народный фронт" требует четкой реакции и плана действий для недопущения московского реванша в Украине", - подчеркнул руководитель фракции.