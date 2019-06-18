Тимошенко предупредила Зеленского о риске "теневой продажи" украинской ГТС

Юлия Тимошенко обратилась к президенту по поводу необходимости проверить и прекратить доведение ГТС Украины до искусственного банкротства для дальнейшей теневой ее продажи за бесценок, а депутаты партии "Батькивщина" передают заявления в ГБР и НАБУ по этим преступным действиям.

Об этом лидер "Батькивщины" заявила во время Согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп, передает пресс-служба политической силы.

Как пояснила Тимошенко, "пока мы с вами здесь мирно беседуем, к сожалению, идет присвоение газотранспортной системы Украины".

"Практически контрольный пакет ГТС (построение которой стоит примерно 300 млрд евро) готовится к передаче неизвестным инвесторам. Украину лишают второго по значимости национального достояния, которое все еще находится в государственной собственности", - отметила политик.

Лидер "Батькивщины" обеспокоена тем, что прибыльную и успешную структуру, которая имеет в основе собственность ГТС, "Укртрансгаз", доводят до искусственного банкротства.

"Рассчитываю, что президент немедленно направит свое контрольно-ревизионное управление в НАК "Нафтогаз" и проверит, почему наша ГТС доведена до искусственного банкротства и даст распоряжение прекратить это", - подчеркнула глава партии.

Тимошенко отметила, что нужно найти все постановления правительства Владимир Гройсмана, которые дают зеленый свет для теневой продажи, и президент должен наложить на них вето, остановив процесс отчуждения украинский крупнейшей государственной собственности.