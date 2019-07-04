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Николаенко призвал Верховную Раду прекратить заниматься законодательным "спамом"

четверг, 04 июля 2019, 13:33
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Кандидат в народные депутаты от "Батькивщины" и лидер партии "Основа" Андрей Николаенко считает, что в украинском парламенте необходимо серьезно улучшать качество законотворческого процесса.

Об этом он заявил в эфире канала NewsOne.

Также он поделился своими ожиданиями относительно персоны нового главы украинского парламента.

"Важно, чтобы общество было проактивным и заставляло парламент действовать. Новый председатель Верховной Рады должен быть не только умелым оратором, он должен знать законы и контролировать их выполнение. Нельзя допускать, чтобы в парламенте годами не рассматривалось огромное количество важнейших законопроектов, когда в то же время обществу через Раду вбрасываются разного рода "фейки", блокирующие работу законодательного органа. Надо создавать предпосылки для того, чтобы качество законотворческого процесса становилось выше", - подчеркнул политик.

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