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Благодаря ему нам солнце светит: соцсети повеселили яркие стихи о жизни при Зеленском

вторник, 16 июля 2019, 10:34
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В сети появилось стихотворение – ироническая ода, посвященная президенту Владимиру Зеленскому и его полезным инициативам и высмеивающая сакрализацию главы государства.

Его опубликовал украинский автор Денис Безлюдько на своей странице в Facebook.

Стихотворение стало реакцией автора на пост спикера главы государства Юлии Мендель о том, что якобы именно Владимир Зеленский и его действия стали причиной падения цен на нефтепродукты. По мнению пресс-секретаря, стоимость бензина начала снижаться после того, как президент "напомнил о принципах свободного рынка" отраслевым предпринимателям.

В фанатском сообществе пятого президента Петра Порошенко стихотворение вызвало большой резонанс, пользователи соцсети в большинстве восприняли его с юмором.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал ДТП с детьми и своим кортежем, заявив, что на его авто не включаются мигалки, потому что "президент - такой же участник движения, как и все".

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