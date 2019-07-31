Зеленский сделал важные назначения в Нацсовет по антикоррупции: что известно

В среду, 31 июля, был опубликован указ президента Владимира Зеленского № 523/2019 об изменении состава Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Документ опубликовало официальное интернет-представительство главы государства.

Согласно указу, в состав Нацсовета были введены новые члены. Первым из них стал глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, вторым - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Александр Данилюк - секретарь СНБО. Во время президентства Петра Порошенко был представителем президента Украины в Кабинете министров, заместителем главы Администрации президента, затем - министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана до увольнения в июне 2016 года.

Сергей Верланов - глава Государственной налоговой службы, занял должность по итогам конкурса. В июле 2018 года был назначен на должность заместителя министра финансов Украины.

До этого президент Зеленский также вводил своим указом в состав антикоррупционного совета главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова и временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.

Как сообщал "Апостроф", ранее представитель партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" заявила, что вопрос снятия депутатской неприкосновенности может быть заменен на ее "существенное ограничение" в случае уголовного правонарушения, в том числе и коррупционного.