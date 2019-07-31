RU  UA  EN

среда, 31 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.90
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 июля

18:52
"Гриб" в небе и вой сигнализаций: на оккупированном Донбассе прогремел мощный взрыв
18:40
Днепр-1 - Олимпик - 0-0: онлайн видео трансляция
18:32
7 простых причесок на каждый день: подсматриваем идеи у звезд шоу-бизнеса
18:30
Александрия - Шахтер: стартовые составы
18:28
В Днепре произошла массовая драка со стрельбой: опубликованы фото и видео
18:20
В Украине анонсировали массовую приватизацию госбанков: подробности
18:13
До августа рукой подать: сеть впечатлило сравнение пляжей в Крыму и Одессе, фото
17:59
В Киеве посреди дороги образовался огромный провал: опубликованы фото
17:47
В СМИ рассказали о том, как Офис президента пытается лишить киевлян права на самоуправление
17:46
Зеленский сделал важные назначения в Нацсовет по антикоррупции: что известно
17:44
MARUV бросили вызов на шоу "Танці з зірками": певица записала ответ, как всегда наделав шуму
17:35
"Динамо" согласовало трансфер "героя сборной Украины"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский сделал важные назначения в Нацсовет по антикоррупции: что известно

среда, 31 июля 2019, 17:46
переглянути новину українською

В среду, 31 июля, был опубликован указ президента Владимира Зеленского № 523/2019 об изменении состава Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Документ опубликовало официальное интернет-представительство главы государства.

Согласно указу, в состав Нацсовета были введены новые члены. Первым из них стал глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, вторым - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Александр Данилюк - секретарь СНБО. Во время президентства Петра Порошенко был представителем президента Украины в Кабинете министров, заместителем главы Администрации президента, затем - министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана до увольнения в июне 2016 года.

Сергей Верланов - глава Государственной налоговой службы, занял должность по итогам конкурса. В июле 2018 года был назначен на должность заместителя министра финансов Украины.

До этого президент Зеленский также вводил своим указом в состав антикоррупционного совета главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова и временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.

Как сообщал "Апостроф", ранее представитель партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" заявила, что вопрос снятия депутатской неприкосновенности может быть заменен на ее "существенное ограничение" в случае уголовного правонарушения, в том числе и коррупционного.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Префекты и особый статус всем областям: как Зеленский хочет изменить Украину

Топ-10 вопросов для Зеленского: эксперты МЦПИ назвали главные проблемы и их решения

Борьба за Зеленского: кто займет кресло генпрокурора

Свадебный премьер: какую игру затевает Коломойский за спиной у Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: