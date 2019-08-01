​"Слуга народа" показал номер элитного отеля, в котором живет во время тренингов: фото

Новоизбранный нардеп от партии "Слуга народа" Святослав Юраш показал, в каком номере живет на курсах повышения квалификации для будущих парламентариев.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" в Twitter.

Указано, что стоимость самого бюджетного двухместного номера от 3500 грн.

Святослав Юраш является самым молодым "слугой народа" от партии.

Как сообщал "Апостроф", среди упражнений, которые используются в обучении будущих нардепов от "Слуги народа" во время тренинга в Трускавце, встречаются и довольно необычные.

Напомним, как ранее сообщалось, бюджет недельного тренинга для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" может колебаться от 10 до 20 млн гривен.

Подробнее о тренинге в Трускавце читайте в материале "Апострофа": В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте.