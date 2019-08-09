Мир, тарифы и демократия: Левочкин назвал первоочередные задачи новой Верховной Рады

Принятие законов, которые немедленно обеспечат мирное урегулирование войны в Донбассе, формирование коалиции и правительства, снижение тарифов, обеспечение контрольных функций оппозиции в парламенте путем принятия закона об оппозиции - это первоочередные задачи, которые должен выполнить новый парламент IX созыва.

На этом во время выступления на заседании Подготовительной депутатской группы новоизбранных народных депутатов акцентировал внимание нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Лёвочкин.

"Новоизбранная Рада должна срочно принять решения, которые облегчат жизнь людей на территориях возле зоны боевых действий. Для этого мы предлагаем создать в составе новоизбранной Рады Комитет по комплексному решению проблем Луганской и Донецкой областей", - подчеркнул Сергей Лёвочкин.

Обращаясь к представителям президентской фракции, оппозиционный политик указал на необходимость как можно быстрее сформировать коалицию и правительство.

"Это необходимо для принятия законов, направленных на формирование экономического роста, создания рабочих мест, повышение производительности труда, возвращения украинцев из-за рубежа, преодоление коррупции и бедности. Необходимо уменьшить ежемесячные платежи украинских семей по тарифам. Нужно немедленно принять пакет медицинских законов, чтобы люди могли получать медицинские услуги", - подчеркнул Сергей Лёвочкин.

Отдельно политик остановился на необходимости принять закон "Об оппозиции" и прекратить практику Рады прошлого созыва, в которой оппозиция была лишена надлежащих ей контрольных функций в государстве.

"Обращаюсь к новоизбранным депутатам: не повторяйте ошибок предшественников. В 2014-м создали коалицию из более 300 депутатов и по мотивам политической жадности и лишили оппозицию участия в работе Рады, любых контрольных функций. Мы выступаем за то, чтобы оппозиция была представлена в Счетной палате, Центральной избирательной комиссии, Антимонопольном комитете и остальных государственных регуляторах. Оппозиция также должна присутствовать и в президиуме ВРУ", - отметил Сергей Лёвочкин.

Политик также поблагодарил избирателей за доверие к "Оппозиционной платформе – За жизнь" во время выборов и заверил, что фракция приложит все усилия для улучшения жизни каждого гражданина Украины.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" готова работать в оппозиции, но мы будем работать исключительно в интересах государства и народа Украины. Наши голоса будут поддерживать всё, что сделает Украину более сильной, независимой и богатой страной", - подытожил Сергей Лёвочкин.