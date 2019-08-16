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НАБУ открыло дело против главы СБУ: что известно

пятница, 16 августа 2019, 17:49
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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело против главы СБУ Василия Грицака по подозрению в возможном привлечении к ответственности заведомо невиновного человека.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на НАБУ.

Отмечается, что решение было принято на основании вердикта Соломенского районного суда Киева, который постановил, что НАБУ должно открыть уголовное производство. С иском в суд обращался адвокат Андрей Петришак, обвинивший НАБУ в отсутствии реакции на обращение по поводу Грицака.

В заявлении, которое было направлено НАБУ, говорится, что Грицак может быть причастен к искусственному созданию доказательств обвинения и других фальсификаций. Кроме Грицака к фальсификации доказательств могут быть причастны первый замглавы СБУ и другие должностные лица правоохранительных органов.

Дело квалифицировали по ч.2 ст.372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.) УКУ.

При этом в НАБУ отметили, что сведения о ходе расследования против Грицака являются тайной досудебного расследования.

Как сообщал "Апостроф", накануне стало известно, что суд обязал НАБУ открыть дело против генпрокурора Юрия Луценко.

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