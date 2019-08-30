RU  UA  EN

пятница, 30 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 августа

12:31
Под Днепром взорвали авто, в котором ехал начальник полиции: первые фото
12:30
За Гран-при Венецианского кинофестиваля поборются сразу три украинских фильма
12:12
Обмена пока что не будет: власти в Украине сделали важное уточнение
12:05
Над Киевом поднялся столб дыма из-за сильного пожара: опубликованы фото
12:03
​Силовики пришли с обысками в НСТУ и домой к Аласании: первые подробности
11:57
В сети метким фото показали всю суть новой Рады
11:51
Настоящее дно: в сети показали фото станции метро в Киеве в час пик
11:46
В Оппоблоке сообщили о нарушении прав нардепов в первый день работы Рады
11:30
Тина Кароль почтила память погибших украинских военных: видео
11:18
Это фейк: отец военнопленного моряка сделал громкое заявление в аэропорту
11:15
Узелков встревожил поклонников обращением из онкоцентра: что известно
10:53
Обмен переносится: новые данные о договоренности между Россией и Украиной
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

С миллионами, но без квартиры: что задекларировал новоизбранный "зеленый" премьер

пятница, 30 августа 2019, 08:49
переглянути новину українською

За прошлый год новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук задекларировал 1,850 миллиона гривен дохода.

Об этом сообщает Украинская правда.

При этом, большую часть денег (почти 1,789 миллиона гривен) нынешний чиновник указал как "доход от занятия предпринимательской деятельностью". Еще чуть больше 60 тысяч гривен Гончарук получил как заработную плату в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

Кроме того, на банковских счетах и наличными у нового главы Кабмина есть 258,4 тысячи гривен, 84 тысяч долларов и 36 тысяч евро.

Что касается недвижимости, ее у Гончарука нет. Он зарегистрирован в Чернигове – в квартире брата. В Киеве арендует квартиру на 78 квадратных метров. Правда, стоимости аренды не указывает.

Премьер владеет машиной Jaguar X-Type 2007 года.

Гончаруку принадлежит треть нидерландской компании "Глобал Хелс Резолюшен Патисипейшен БИ.ВИ." и доля в садовом обществе "Астрон".

Подробнее о назначении премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": ГОНЧАРук Украины: чего ждать от нового премьер-министра.

Фотовзгляд

Все галереи
В аэропорту "Киев" готовятся открыть памятник Сикорскому

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый Кабмин Украины: кто есть кто в правительстве

Зеленский получил власть, о которой и не мечтал Янукович, но не все будет гладко - Георгий Касьянов

Чем запомнился президент Зеленский за первую стометровку: важное, веселое и грустное

Бойся, коррупционер: как разоблачители помогут Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: