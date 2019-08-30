С миллионами, но без квартиры: что задекларировал новоизбранный "зеленый" премьер

За прошлый год новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук задекларировал 1,850 миллиона гривен дохода.

Об этом сообщает Украинская правда.

При этом, большую часть денег (почти 1,789 миллиона гривен) нынешний чиновник указал как "доход от занятия предпринимательской деятельностью". Еще чуть больше 60 тысяч гривен Гончарук получил как заработную плату в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

Кроме того, на банковских счетах и наличными у нового главы Кабмина есть 258,4 тысячи гривен, 84 тысяч долларов и 36 тысяч евро.

Что касается недвижимости, ее у Гончарука нет. Он зарегистрирован в Чернигове – в квартире брата. В Киеве арендует квартиру на 78 квадратных метров. Правда, стоимости аренды не указывает.

Премьер владеет машиной Jaguar X-Type 2007 года.

Гончаруку принадлежит треть нидерландской компании "Глобал Хелс Резолюшен Патисипейшен БИ.ВИ." и доля в садовом обществе "Астрон".

Подробнее о назначении премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": ГОНЧАРук Украины: чего ждать от нового премьер-министра.