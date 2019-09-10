Новинский избран членом комитета Рады по реинтеграции Донбасса

Народный депутат Вадим Новинский вошел в состав Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

За соответствующий Проект Постановления №2092, которым были внесены кадровые изменения в персональные составы Комитетов ВРУ, проголосовали 353 народных депутата.

"Я считаю этот Комитет ВРУ ключевым в действующем составе парламента. Поэтому подал заявление о вхождении в его состав, так как по моему мнению вопрос восстановления мира в Украине, реинтеграции временно оккупированных территорий – главнейший для нашей страны. И я не первый год работаю в этом направлении, последовательно выступая за достижение мира на основании здорового компромисса, не ущемляющего национальные интересы Украины", - сказал Вадим Новинский, комментируя решение парламента.

По его словам, от законодательных инициатив Комитета по реинтеграции Донбасса во многом будет зависеть будущее Украины.

"Он должен быть главной площадкой для дискуссий в Верховной Раде о путях восстановления мира в Украине, и мне хотелось бы, чтобы это понимали все народные депутаты, члены этого Комитета. Не пиар-площадкой для отдельных политических сил, а местом, где парламент будет вырабатывать профессиональные решения для достижения нашей главной цели – мира и единства Украины", - подчеркнул народный депутат.

Как сообщалось ранее, заявку на членство в Комитете ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Вадим Новинский направил 19 августа.

Однако кандидатура парламентария не была подана Верховной Раде для включения в состав указанного Комитета ВРУ во время голосования о персональном составе комитетов 29 августа. После чего Вадим Новинский обратился к руководству парламента и Регламентному комитету с просьбой рассмотреть его заявку повторно.