Искоренение кнопкодавства это экзамен, который власть не имеет права провалить - экс-нардеп Палатный

Искоренение кнопкодавства как явления станет проверкой на прочность для новой власти и экзаменом для украинского парламентаризма в целом.

Об этом заявил Артур Палатный, народный депутат VII и VIII созывов, возглавлявший Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд.

Он поддержал инициативу президента Владимира Зеленского на законодательном уровне ввести штрафы за кнопкодавство в размере 3-5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - от 50 до 85 тысяч грн.

"Однако будем реалистами: даже такая серьезная сумма, которую предложил президент, не всегда и не каждого депутата остановит. Сделать ответственность необратимой способен комплекс санкций, среди которых кроме штрафа еще отзыв мандата нарушителя с последующим запретом баллотироваться или вообще уголовной ответственностью", — сказал Артур Палатный.

Он напомнил, что фракция "Удар" еще в 2013 году организовала в парламенте акцию "Голосуємо особисто": депутаты блокировали трибуну с требованием прекратить практику "голосования за соседа" и закрепить в регламенте Верховной Рады соответствующие изменения.

"Однако тогда мы были в оппозиции к власти, которая была прямо заинтересована в ручном парламенте и голосовании по команде. Напомню, история закончилась внеочередными выборами, когда украинское общество на весь мир сказало той власти "геть", — добавил Палатный.

По его мнению, успешность борьбы с кнопкодавством сегодня, когда на это есть политическая воля президента и монобольшинство фракции "Слуга народа", — экзамен, который власть не имеет права провалить:

"Депутат любой фракции или становится ответственным и подотчетным, или теряет мандат. Я очень надеюсь, что президент лично "дожмет" эти изменения, потому что от них будет зависеть судьба украинского парламентаризма как такового".

Напомним, первый вице-спикер Руслан Стефанчук опубликовал президентский законопроект, которым предлагается штрафовать за кнопкодавство.

21 и 22 июня президент внес в парламент проект закона об уголовной ответственности за кнопкодавство и законопроект о внесении изменений в Конституцию о возможности лишать мандатов за неперсональное голосование. Однако 29 августа первый из этих проектов был отозван.