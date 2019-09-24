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Новинский зарегистрировал в Раде проект об отмене языкового закона

вторник, 24 сентября 2019, 15:26
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Народный депутат Вадим Новинский, член Комитета ВРУ вопросам по реинтеграции Донбасса, зарегистрировал законопроект №1102, которым предлагается признать утратившим силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Соавторами инициативы стали нардепы Дмитрий Шпенов, Сергей Магера и Виктория Гриб.

Как отметил Вадим Новинский, языковой закон был подан и рассмотрен перед выборами в качестве элемента предвыборной кампании прошлой власти. По словам политика, потребности в таком законодательстве нет, а языковая политика в Украине должна быть упрощена.

"Действующий языковой закон, который был принят, а точнее – продавлен через парламент с многочисленными нарушениями, продвигался как элемент президентской кампании представителей прошлой власти. Фактически этот закон просто сталкивал лбами украинцев, при этом, как он будет выполняться на практике, какой будет реакция европейских институций, как его воспримут украинцы, проживающие на оккупированных территориях, – эти вопросы не интересовали прошлое руководство, ведь практическая реализация закона не была главной целью. Выборы закончились, но страна обязана выполнять положения закона, какими бы абсурдными они не были", - пояснил потребность в отмене закона Вадим Новинский.

По мнению народного депутата, закон о "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" должен быть отменен, поскольку он противоречит ст. 10 Конституции Украины и положениям Европейской хартии региональных языков, которая является частью украинского законодательства.

"Почти половина граждан Украины говорит на двух языках - украинском и русском. Действующий языковой закон называет последних нацменьшинством и приравнивает к врагам государства, что является дискриминацией. Есть вопросы и к процедуре - спикер Андрей Парубий выносил этот вопрос на голосование, нарушив регламент ни один раз, и даже не два. Эта ситуация является предметом рассмотрения в КСУ. Украинский народ не делегировал прежней власти права проталкивать закон обманом. Мы не вернем Донбасс и Крым, не превратимся в цивилизованное государство, дискриминируя людей по языковому признаку. Наоборот, это приведет к потере доверия граждан к государству и к действующей команде, которая обещала изучить языковой закон", - напомнил Вадим Новинский.

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом 25 апреля 2019 года.

Документ предусматривает обязательность использования украинского языка в публичном пространстве, государственном и коммунальном секторах, транспорте, заведениях питания, в медицинской сфере, в образовании, кино и театре, на ТВ и в СМИ. Он предусматривает штрафы за нарушения, а также обязывает проходить экзамен по госязыку для иностранцев, желающих получить украинское гражданство. Закон вводит должность Уполномоченного по защите государственного языка - он будет следить за его соблюдением, ему можно будет подать жалобу на нарушение закона или прав на изучение украинского языка. Также будет создана Нацкомиссия по стандартам языка - центральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять обработку и утверждение стандартов государственного языка.

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