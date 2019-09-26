Уволенный экс-глава Нацполиции остался в МВД: заявление Авакова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал отставку главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, отметив, что переведет экс-руководителя полиции на должность своего советника.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на комментарий главы ведомства.

При этом Сергей Князев будет занимать пост члена коллегии МВД.

Также Аваков отметил, что на решение отправить в отставку Князева не повлияла "грязная информационная кампания", поскольку это решение было плановым.

"Министр отметил, что решение об отставке Сергея Князева - это плановый шаг, не обусловлен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции. Арсен Аваков добавил, что Сергей Князев продолжит работу в должности советника министра на общественных началах и члена коллегии МВД", - отмечается на сайте МВД.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывшую супругу Сергея Князева задержали работники таможни на границе – она якобы пыталась провезти за границу крупную сумму денег. 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев объявил о своей отставке.