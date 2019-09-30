Даже воевал: в сети едко высмеяли походы Зеленского в военкомат

Стало известно о нескольких походах президента Украины Владимира Зеленского в военкомат, причем без общественной огласки.

Об этом сообщил Oleh Yermokhin в Twitter.

"На самом деле Зеля (Владимир Зеленский, - прим. ред.) приходил в военкомат четыре раза. Но инкогнито", - написал он.

"И он АТО прошел! Но скромно, без пиара. И не желает афишировать!", "И в женском платье", "Еще в 1993 когда ставили на учет", "В темных очках и с венком", "Приходил после 18:00 и по воскресеньям", - смеются в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть повеселило забавное фото с Зеленским в Раде.

Также флешмоб Зеленского ярко потроллили в сети. Напомним, Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев поучаствовать во "флешмобе" по укреплению экономики за счет оплаты налогов и борьбы с коррупцией.