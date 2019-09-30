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Думали все выходные: Зеленский принял решение по топ-чиновнику, который решил уйти

понедельник, 30 сентября 2019, 09:05
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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение по заявлению об увольнении секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Александра Данилюка и собирается подписать его.

Об этом сообщает Цензор.Нет.

Как отмечается, такое решение было принято после серии консультаций в субботу и воскресенье.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", утром 27 сентября в СМИ появились слухи об отставке главы СНБО Александра Данилюка. Тот сперва отшучивался, однако затем подтвердил информацию. Также написание заявления об отставке Данилюка подтвердили в Офисе президента Владимира Зеленского. Причины увольнения не назывались, сообщалось лишь, что президент рассмотрит заявление после прибытия в Украину из США.

Одной из главных версий увольнения главы СНБО является то, что Александр Данилюк мог написать заявление об отставке из-за затяжного конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом.

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