Чудные дела: Зеленский отправился в очередной "вояж" без Богдана, фото

Президент Владимир Зеленский приехал на полигон Национальной гвардии без своего постоянного спутника, главы Офиса президента Андрея Богдана, но с уже ушедшим в отставку секретарем СНБО Александром Данилюком.

Соответствующее фото опубликовала в своем Telegram канале журналистка Соня Кошкина.

Журналистка напомнила, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке Богдан также отсутствовал.

"Всех интересует, что тут делает Данилюк, чью отставку Зеленский уже принял. А мне вот интересно где Богдан. Ну, вот правда. Ладно, встреча с Трампом - там американцы были категорически против его присутствия (пришлось дожидаться коллег на нейтральной территории); но тут-то, на полигоне Нацгвардии что? Чудные, ох, чудные дела творятся", – прокомментировала фото Кошкина.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", одной из возможных причин увольнения Александра Данилюка с должности главы СНБО является продолжительный конфликт с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом.