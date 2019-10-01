Есть политическая воля не сажать убийц: ГПУ влипла в скандал с опасной бандой боевиков

Активисты уличили новое руководство Генеральной прокуратуры в содействии сепаратистам и русской агентуре.

Об этом на своей странице написал одесский активист Вадим Лабас.

Он отметил, что его организация "Обериг" с 2014 года занималась поиском и обезвреживанием сепаратистов и русской агентуры. Активисты самостоятельно выходили на таких личностей, после чего передавали материалы в СБУ, где их оформляли и несли на подпись в прокуратуру.

"После прокуратуры - в суд, санкция, Альфа и мордой в пол. Такой система была пять лет. И это был единственный возможный вариант, когда в целях есть пополнить обменный фонд и вытянуть с помощью него несколько наших ребят. Так было пять лет. И сегодня, к сожалению, я вынужден сказать, что данная система оборвалась на прокуратуре", - пишет он.

Активисты вышли на новую группу сепаратистов, которая имеет отношение к громким преступлениям, однако в прокуратуре браться за дело не хотят.

"Получили очередной ответ: "Нет политической воли". Нет политической воли на арест боевиков, которые помогали принести войну в нашу страну. Нет политической воли посадить уродов, которые убивали и пытали наших воинов. Нет политической воли пополнить обменный фонд и , в итоге, вытащить еще пару наших военнопленных", - выразил недовольство Лабас.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Чумака Главным военным прокурором и по совместительству заместителем главы ГПУ.