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Новинский призвал власть объяснить обществу свои решения по мирному процессу на Донбассе

четверг, 03 октября 2019, 10:40
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Мирный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе будет непростым и потребует сложных решений, которые придётся объяснять обществу.

Такое мнение журналистам в кулуарах парламента выразил народный депутат, член Комитета ВРУ по реинтеграции Донбасса Вадим Новинский.

"Что такое политика – это искусство компромисса. Нужно иметь какую-то определённую долю компромисса, для того чтобы достигнуть успеха. Опять же мирный процесс – это серьёзнейший процесс, здесь не может быть простых решений. Здесь многие решения будут очень сложные, которые нужно будет конечно объяснять и обществу", - сказал народный депутат.

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