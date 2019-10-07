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Зеленский дал Кабмину важное поручение по Донбассу: появились подробности

понедельник, 07 октября 2019, 16:28
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Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно встретился с силовиками Донбасса, озадачил Кабмин вопросом упрощения процесса въезда граждан на временно оккупированные территории. В частности, упрощенный механизм должен касаться также и перевозки товаров.

Об этом говорится в указе президента №738/2019 от 7 октября. Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что помимо этого, Зеленский этим указом поручил безотлагательно принять меры по восстановлению до 27 ноября разрушенного моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе, что в Луганской области.

Помимо этого, согласно указу, правительство займется и обустройством контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская".

Подробнее о работе нового Кабмина, читайте в материале "Апострофа": Зе-монстры: зачем команде Зеленского понадобилось сокращать Кабмин.

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