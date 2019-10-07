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Зеленского из России предупредили о фатальной ошибке: все может закончиться плохо

понедельник, 07 октября 2019, 19:04
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Выполнение неприемлемых для Украины условий Кремля относительно урегулирования ситуации на Донбассе может привести к потере украинского суверенитета и станет последней ошибкой президента Украины Владимира Зеленского на посту.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил российский блогер и экономист Слава Рабинович.

Он отметил, что российские условия урегулирования конфликта не меняются в течение последних пяти лет, и предыдущий президент Украины Петр Порошенко на них не шел, поэтому и остался на посту вплоть до завершения каденции.

Также российский блогер вспомнил закон об импичменте, который разрабатывался в Офисе президента Зеленского.

"Могу пожелать президенту Зеленскому не делать той последней ошибки, при которой Украина капитулирует. Это потеря украинского суверенитета; сдача Путину, грубо говоря, половины Украины или всей Украины, и выполнение условий, навязанных путинской ОПГ пять лет назад, и которые не были выполнены ценой десятков тысяч жертв и существенными страданиями тех, кто жив. Если же Зеленский будет делать что-то, что вредит национальным интересам Украины, то у нее, в отличие от России, есть закон об импичменте", - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине прошли многотысячные протесты против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" по вопросу урегулирования на Донбассе. Митингующие назвали такое решение президента Владимира Зеленского частичной капитуляцией перед агрессором.

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