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Важно отказаться от политики: Луценко прокомментировал расследование по Байдену

среда, 09 октября 2019, 14:17
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Юрий Луценко Фото: ГПУ

По украинскому законодательству, экс-вице-президент США Джо Байден и его сын Хантер законов не нарушали.

Об этом сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко, сообщает УНИАН.

Речь идет об участии Хантера Байдена в украинской компании Burisma, и, согласно нормам украинского законодательства, поводов для возбуждения расследования у Украины нет, объясняет Луценко. Впрочем, если у США есть основания предполагать, что их граждане нарушили американские законы, и для этого потребуется помощь украинских правоохранительных органов, США могут на нее рассчитывать. Но инициировать такое расследование могут только американцы, настаивает бывший генпрокурор.

Формат сотрудничества может иметь разные формы. Это могут быть ответы на заданные американской стороной вопросы, либо работа в совместной следственной группе.

"Более быстрый вариант – совместная следственная группа... Это дело, если оно будет инициировано в США, конечно, может двигаться", – считает Луценко.

Вопрос BURISMA и участия в ней Байденов поднимался, среди прочих, на встрече Юрия Луценко и личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Джо Байден является основным конкурентом Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, которые состоятся в 2020-м году. Этот факт делает ситуацию особенно щекотливой. Поэтому Юрий Луценко и настаивает на строгом соблюдении юридической составляющей возможного расследования, чтобы не навредить американо-украинским отношениям.

"Не дай Бог, у себя – это значит, что мы, заранее зная об отсутствии своей юрисдикции, просто беремся за то, что выполнить нельзя. В результате, станем врагами обеих сторон", - предостерегает Юрий Луценко.

Упоминаемая встреча Луценко с Джулиани состоялась в январе 2018-го, и на ней тогда еще генпрокурор Луценко интересовался у Рудольфа Джулиани, "в какие двери стучать", чтобы вернуть в Украину деньги, украденные режимом Януковича. По данным бывшего генпрокурора, в США правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа на сумму около 7 миллиардов долларов, с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США.

По словам Луценко, он согласился на встречу с Джулиани, так как хотел добиться общего следствия над деньгами "преступной группировки Януковича, огромная часть из которых находится в США".

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