Шпагат на трех ногах: в сети бурно обсуждают пресс-марафон Зеленского

В социальных сетях продолжается бурное обсуждение пресс-марафона президента Владимира Зеленского, который проходит в Киеве в четверг, 10 октября.

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Некоторые комментаторы возмущались не достаточно компетентными ответами главы государства. Особенно резко отреагировал на пресс-марафон Зеленского народный депутат Владимир Арьев.

"Все. Насмотрелся. С меня хватит этого шпагата на трех ногах. Впечатление, как после фильма "Идиократия". И хуже всего - укрепления ощущение, что следствием этого правления станет очень глубокая регионализация страны. Это если повезет. Может быть и хуже", - написал политик на своей странице в Facebook.

"Какой-то он слишком растерянный на этом марафоне. Слишком много эмоций, но они не в тему. Хочется конкретики. И еще Мендель очень громко смеется", "Напоминаю слова Морриса Дрюона: "Государство погубит посредственность", - комментируют встречу Зеленского с журналистами в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", во время пресс-марафона президент Зеленский сделал важное заявление по судьбе "ПриватБанка".