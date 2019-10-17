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Обличителям коррупции будут платить: Рада приняла громкий законопроект

четверг, 17 октября 2019, 12:56
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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1010 об обличителях коррупции.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Новый закон поддержали 252 народных депутата. Законопроект предусматривает изменения в законе "О предотвращении коррупции" и вводит понятие "обличителей" - граждан, которые сообщают о возможных фактах коррупционных правонарушений.

Рассказать о нарушителе закона может любой, сообщив анонимно в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. "Горячая линия" принимает заявления или электронные письма.

Отмечают, что именно пункт об анонимности вызвал споры среди депутатов, ведь это не исключает клеветы. Также могут быть созданы проблемы другим людям из-за личной неприязни или конфликтов, что также будет не правдивым заявление. Но в итоге комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики отстоял сохранении анонимности.

После получения жалобы агентство обязано проверить все факты, о которых говорится в сообщении, и получать объяснения от чиновников, о которых сообщил обличитель. Результаты проверки должны сообщить обличителю в течении трех дней после ее завершения.

Обличители могут претендовать на денежное вознаграждение за сообщение о коррупции, если размер взятки или ущерба, нанесенного государству от факта коррупции составляет не менее 5000 прожиточных минимумов (около 9 600 000 грн).

Вознаграждение может составлять до 10% от суммы возмещенных убытков или размера неправомерной выгоды, но не может превышать размер 3000 минимальных заработных плат (около 12 500 000). Решение о вознаграждении обличителю принимает суд.

Кроме того, обличителям гарантируют бесплатную правовую помощь; защиту в случае угрозы жизни и здоровью и возмещение расходов на адвоката.

Как сообщал "Апостроф", в команде президента Украины Владимира Зеленского, судя по всему, решили не ставить крест на погрязшем в скандалах госконцерне "Укроборонпром", а пойти другим путем, реформировав всю структуру как таковую.

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