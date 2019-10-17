RU  UA  EN

четверг, 17 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 октября

15:55
Какой из тебя Эминем: четкий рэп-тест в день рождения музыканта
15:40
Нардепа Рады собираются привлечь к ответственности из-за хищений в "Укрзализныце"
15:29
Я всегда пойму, но не вранье: украинская певица после развода опубликовала неоднозначный пост
15:00
Иконы и фонтан-водопад: появились свежие фото из колонии, где отбывает срок Зайцева
14:45
Райан Рейнольдс с женой впервые показали новорожденную дочь
14:30
Били ногами и ставили на колени: в Кропивницком жестоко поиздевались над ребенком в школе
14:20
Новый парень Майли Сайрус не дает покоя таблоидам: хотя с такими фото это не странно
13:40
Собирается в гости к Кобзону: сеть взбудоражило интересное фото главаря ДНР
13:35
Судебная система разрушается: глава Верховного суда резко высказались о новой реформе
13:34
Дженнифер Энистон побила в Instagram рекорд королевской семьи: ее новый пост - очередной успех
13:30
Не таких "туристов" ждали: в сети показали неожиданный "ажиотаж" на пляже в Крыму
13:28
Дайте на билет: в киевском метро разоблачили наглых девушек-попрошаек, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Половина дорог Украины не соответствуют требованиям по ровности - Юрий Голик

четверг, 17 октября 2019, 14:56
переглянути новину українською
Половина дорог Украины не соответствуют требованиям по ровности - Юрий Голик Фото: Facebook

Украина занимает 132 место в мире по уровню развития автомобильных дорог, 39% автомобильных дорог государственного значения не соответствуют требованиям по прочности, а 51% - по ровности.

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик, передает "Левый берег".

По его словам, более 9 600 мостов по техническим параметрам не соответствуют требованиям современных норм и фактической нагрузке, 1 923 моста требуют срочного ремонта, а 86 мостов находят в аварийном неработоспособном состоянии.

Как он отметил, хорошо важность качества дорог заметна на примере ремонта трассы Запорожье-Мариуполь, который новая власть взялась окончить за три месяца, а не три года, как планировалось ранее.

Советник премьер-министра описал основные причины, почему построить хорошие дороги – стратегическая задача для страны.

"Скорость и качество перевозки, скорость оборота товаров и денег, снижение амортизации транспорта и порчи товара, снижение себестоимости перевозок – это все повышает эффективность бизнеса, особенно ориентированного на перевозки", – отметил он.

Голик убежден, что с хорошими дорогами инвестиции будут распределяться по стране равномерно. Импульс для развития получат сельские территории и маленькие города. Внутренний туризм охватит всю страну и не будет так привязан к поездам и самолетам как сейчас.

"Транспортная отрасль увеличивается в объемах и эффективности. Это уже - сотни тысяч рабочих мест. Смежные отрасли тоже растут. Это дополнительный стимул для экономики", – добавил Голик.

Фотовзгляд

Все галереи
Фотограф "Апострофа" показал, как Киев утопает в осенних красках

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Марафон Зеленского: уколы, бургеры и рекорды

Программа правительства: страна мечты или мечтатели в стране

Испугались: почему "слуги народа" не хотят наказывать за незаконное обогащение

Опасная "ловушка": на что согласилась Украина на переговорах в Минске по Донбассу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: