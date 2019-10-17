Половина дорог Украины не соответствуют требованиям по ровности - Юрий Голик

Украина занимает 132 место в мире по уровню развития автомобильных дорог, 39% автомобильных дорог государственного значения не соответствуют требованиям по прочности, а 51% - по ровности.

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик, передает "Левый берег".

По его словам, более 9 600 мостов по техническим параметрам не соответствуют требованиям современных норм и фактической нагрузке, 1 923 моста требуют срочного ремонта, а 86 мостов находят в аварийном неработоспособном состоянии.

Как он отметил, хорошо важность качества дорог заметна на примере ремонта трассы Запорожье-Мариуполь, который новая власть взялась окончить за три месяца, а не три года, как планировалось ранее.

Советник премьер-министра описал основные причины, почему построить хорошие дороги – стратегическая задача для страны.

"Скорость и качество перевозки, скорость оборота товаров и денег, снижение амортизации транспорта и порчи товара, снижение себестоимости перевозок – это все повышает эффективность бизнеса, особенно ориентированного на перевозки", – отметил он.

Голик убежден, что с хорошими дорогами инвестиции будут распределяться по стране равномерно. Импульс для развития получат сельские территории и маленькие города. Внутренний туризм охватит всю страну и не будет так привязан к поездам и самолетам как сейчас.

"Транспортная отрасль увеличивается в объемах и эффективности. Это уже - сотни тысяч рабочих мест. Смежные отрасли тоже растут. Это дополнительный стимул для экономики", – добавил Голик.