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Тимошенко выступила против попыток передачи ГТС иностранным корпорациям

четверг, 17 октября 2019, 16:48
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Попытки использовать процедуру анбандлинга "Нафтогаза" для передачи украинской газотранспортной системы в частные руки является преступлением против Украины, считает лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Об этом она заявила на брифинге по итогам заседания Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, где рассматривался закон о выделении ГТС в независимую структуру, как того требует ЕС.

Она заявила, что "Батькивщина" поддерживает выделение ГТС из структуры "Нафтогаза", но настаивает, что труба должна оставаться в 100% госсобственности.

Как напомнила председатель партии, ГТС - вторая ценность Украины после земли: она стоит 300 млрд евро и приносит 3 млрд долларов ежегодно. Также это политический инструмент, который позволяет Украине быть влиятельным игроком на европейском энергорынке.

По ее мнению, именно поэтому транснациональные корпорации хотят ее отобрать, и украинские депутаты в большинстве этому помогают:

"Сегодня на комитете был момент истины: большинство, в частности от "Слуги народа", проголосовало, чтобы практически половину собственности ГТС вместе с управлением, с прибылью слить в какие-то корпорации, лишив народ Украины нашей собственности", - заявила Тимошенко.

Тимошенко возмутилась, что комитет не поддержал ключевые правки в законопроект, которые предложила "Батькивщина" - в партии подчеркивали на необходимости предусмотреть, что украинская ГТС не подлежит приватизации, передачи в аренду, концессию или управление.

"Это национальное богатство, которое нужно беречь и приумножать. Надо развивать собственную добычу и наполнять ГТС газом, а не отдавать в частные руки. Происходит антиукраинский шабаш. За гранты сливается будущее, экономическая сила, наша страна. Мне жаль, что этот шабаш происходит под лозунгами народной власти", - отметила она.

Лидер "Батькивщины" предостерегла: в случае голосования парламентом за законопроект о потере ГТС, Украина может лишиться своей стратегической собственности. Политик призвала президента не становиться сообщником таких действий, назвав их "сознательным намерением".

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