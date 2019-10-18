Переговоры по Донбассу: Украина сделала важное заявление про амнистию

Украинский парламент и правительство приняли все оговоренные в Минских соглашениях законодательные акты относительно амнистии участников конфликта на Донбассе.

Об этом заявил в ходе "Часа вопросов к правительству" заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"Украина приняла уже все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте Минских договоренностей", - сказал Боднар.

По его словам, в Украине согласно законодательству, полное или частичное освобождение от наказания за преступление может рассматриваться лишь после проведения выборов и назначения всех органов власти на оккупированных территориях Донбасса, поскольку решение об амнистии принимает украинский суд.

Также он пояснил, какие именно участники конфликта на Донбассе со стороны оккупационных органов и незаконных формирований должны попасть под амнистию.

"Под амнистию не попадают преступления, в соответствии с международным законодательством, включая преступления против человечности и военные преступления. Не попадут под амнистию лица, которые совершили преступление в отношении малазийского "Боинга"… Мы должны вынести сейчас на обсуждение именно этот вопрос (освобождения боевиков от ответственности – "Апостроф") – чрезвычайно волнительный для общества", - сказал Боднар.

Как сообщал "Апостроф", ранее во фракции "Слуга народа" Верховной Рады Украины заявили, что решение амнистировать людей, которые воевали против украинской армии на Донбассе может быть не поддержано в парламенте.

14 октября на митинге "против капитуляции" Украины на Донбассе протестующие заявили, что требуют запрета законодательного согласования амнистии боевиков так называемых ДНР и ЛНР.