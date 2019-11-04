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Голову отрежу: Кива пошел в полицию после публичного скандала, документ

понедельник, 04 ноября 2019, 17:54
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Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива подал заявление в полицию по поводу угроз его детям со стороны неизвестных лиц.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на документ из полиции.

Заявление народного избранника, который прошел в парламент по списку своей партии, оформлено на имя главы Национальной полиции Игоря Клименко.

Ранее в сети появилось видео, как Илья Кива грозил отрезать кому-то голову. По его мнению, окружение активиста националистических взглядов Сергея Стерненко подстроило эту ситуацию, поскольку перед его заявлением, за ним якобы "бегал радикал" и оскорблял его детей. Именно эта ситуация и побудила Киву написать заявление в полицию.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты засняли, как нардеп Илья Кива снова скучает в Верховной Раде, трогая различные предметы. Позже он заметил представителей прессы, которые его снимают и с улыбкой подмигнул им.

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