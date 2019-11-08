RU  UA  EN

пятница, 8 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 ноября

15:42
Очень красивая драка: эксперт указал на элементы "шоу" в конфликте Ляшко и Геруса
14:55
Мог как-то повлиять: актер "Дизель Шоу" признался, что не может простить себе гибель коллеги
14:50
Арест нардепа Дубневича: дело получило неожиданный поворот
14:42
Кто виноват в войне на Донбассе: советники Зеленского влипли в неприятную историю
14:32
Оззи Осборн выпустил трек из нового альбома - это его первая песня за 9 с лишним лет
14:23
Советник премьера Голик рассказал, когда в Запорожье достроят "брошенный" мост
14:08
Названы зарплаты Зеленского и Богдана за октябрь
14:00
Канье Уэст собрался баллотироваться в президенты США: вот, что хочет изменить рэпер
13:40
Лобода и Дорн устроили в Киеве уличную фотосессию в гоп-стиле
13:40
Одесские активисты потребовали от прокурора региона расследования схем бизнесмена Тарпана
13:26
Хотели быть вместе: лучшая подруга Уитни Хьюстон рассказала о романе с покойной певицей
13:22
Зеленский уволил из СБУ скандального любителя "Квартала 95" и нашел ему замену
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Очень красивая драка: эксперт указал на элементы "шоу" в конфликте Ляшко и Геруса

пятница, 08 ноября 2019, 15:42
переглянути новину українською

В драке между бывшим народным депутатом Верховной Рады Олегом Ляшко и главой энергетического комитета парламента Андреем Герусом в киевском аэропорту есть ряд странностей, которые указывают на возможность "постановочного" конфликта.

Об этом заявил в интервью "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Он указал, что сотрудники аэропорта не могли просто так допустить экс-депутата в зал официальных делегаций, где обычно находятся действующие политики. Также эксперт отметил интересный момент с операторской работой.

"Сама драка очень красивая, в зале для VIP-делегаций. Что делал в этом зале господин Ляшко, который не депутат? Вопрос второй – там запись в HD с трех ракурсов. То есть там было три камеры, которые это снимают в зале официальных делегаций", - заметил аналитик.

Игар Тышкевич также поднял вопрос относительно сути проблемы с электроэнергией в Украине, по его словам, ситуация сложнее, чем это преподносят противники решений власти.

"Слова и все остальное – это по сценарию, Олег Владимирович умеет, любит защищать простой народ. А по сути – если начался импорт электроэнергии, значит, не все так хорошо с нашими генерирующими мощностями… Если говорить об импорте из Российской Федерации, с которой мы воюем, то кто балансирует украинскую энергосистему в случае аварийных отключений, коллапсов? Российская Федерация в Курской области. За пять лет войны я не слышал о планах правительства что-то изменить в этой отрасли… Возмущение Ляшко выглядело красиво, а для Геруса это будет полезно", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как Олег Ляшко напал на главу энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса. Свои действия Ляшко объяснил тем, что "Герус пустил в Украину россиян", когда внес правку в законопроект об импорте российской электроэнергии на территорию страны.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Лучше умереть, чем ползать: почему развернулась война за Киевскую область

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: