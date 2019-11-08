Очень красивая драка: эксперт указал на элементы "шоу" в конфликте Ляшко и Геруса

В драке между бывшим народным депутатом Верховной Рады Олегом Ляшко и главой энергетического комитета парламента Андреем Герусом в киевском аэропорту есть ряд странностей, которые указывают на возможность "постановочного" конфликта.

Об этом заявил в интервью "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Он указал, что сотрудники аэропорта не могли просто так допустить экс-депутата в зал официальных делегаций, где обычно находятся действующие политики. Также эксперт отметил интересный момент с операторской работой.

"Сама драка очень красивая, в зале для VIP-делегаций. Что делал в этом зале господин Ляшко, который не депутат? Вопрос второй – там запись в HD с трех ракурсов. То есть там было три камеры, которые это снимают в зале официальных делегаций", - заметил аналитик.

Игар Тышкевич также поднял вопрос относительно сути проблемы с электроэнергией в Украине, по его словам, ситуация сложнее, чем это преподносят противники решений власти.

"Слова и все остальное – это по сценарию, Олег Владимирович умеет, любит защищать простой народ. А по сути – если начался импорт электроэнергии, значит, не все так хорошо с нашими генерирующими мощностями… Если говорить об импорте из Российской Федерации, с которой мы воюем, то кто балансирует украинскую энергосистему в случае аварийных отключений, коллапсов? Российская Федерация в Курской области. За пять лет войны я не слышал о планах правительства что-то изменить в этой отрасли… Возмущение Ляшко выглядело красиво, а для Геруса это будет полезно", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как Олег Ляшко напал на главу энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса. Свои действия Ляшко объяснил тем, что "Герус пустил в Украину россиян", когда внес правку в законопроект об импорте российской электроэнергии на территорию страны.