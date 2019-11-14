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В комитете Рады поддержали проект Тимошенко о сокращении тарифов на газ

четверг, 14 ноября 2019, 17:34
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Законопроект Юлии Тимошенко №1177 "О внесении изменений в Закон "О рынке природного газа" рекомендован профильным комитетом к рассмотрению в сессионном зале и должен быть внесен в повестку дня парламента.

Такое решение было принято 14 ноября во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает пресс-служба партии.

Разработанный лидером "Батькивщины" документ устанавливает стоимость газа для населения на уровне 2865 гривен 39 копеек за тысячу кубометров, что вдвое меньше цены, которая действует сейчас.

"Наша команда давно предлагала решение, которое позволит выйти из ловушки высокой цены на газ для народа, ведь на этом зарабатываются сверхприбыли, а цена, по сути, является еще одним налогом для людей. Принятие законопроекта даст возможность украинцам почувствовать, что государственные недра принадлежат им и природный газ работает именно на них", - отметила политик.

Тимошенко уверена, что снизить тарифы в два раза можно путем направления отечественного газа на нужды населения и установления 30% рентабельности для добывающих компаний. Принятие закона, по мнению лидера "Батькивщины", будет иметь положительное влияние на государственный бюджет.

"Люди вынуждены покупать газ по цене 5878 гривен за тысячу кубометров, в то время как себестоимость его добычи, с учетом расходов, составляет 1145 гривен. Сегодня государство добывает 16,6 миллиарда кубометров газа, а потребляет - 15,4. Это означает, что Украина может полностью обеспечить все потребности населения", - подытожила лидер "Батькивщины".

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