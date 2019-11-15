Не Зеленский: изгнанный нардеп рассказал, кто управляет "Слугой народа"

Изгнанный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков рассказал, кто именно имеет наибольшее влияние на деятельность монобольшинства.

Этим он поделился в интервью "Апострофу".

"Все приходит к тому, что эта фракция превращается не в "Слугу народа", а в "слугу Богдана" (Андрея Богдана, главу ОПУ, - "Апостроф"). Извините, но я шел за президента, а не за Богдана. Кто такой Богдан?" – заявил нардеп.

При этом, он отметил, что влияние Богдана на самом деле очень серьезное.

"Вплоть до того, что из Офиса президента вчера (14 ноября, - "Апостроф") всю ночь обзванивали всех депутатов, просили прийти и проголосовать за мое исключение из фракции. Вплоть до влияния на Рябошапку (генпрокурора Руслана Рябошапку, - "Апостроф") по поводу не снятия неприкосновенности с Приходько (народный депутат Борис Приходько, - "Апостроф"). Приходько и Давиденко (народный депутат Валерий Давиденко, - "Апостроф") подголосовывают, когда нам не хватает голосов внутри фракции. Тут все связано. И Корниенко (Александр Корниенко, глава партии СН, - "Апостроф"), выходец из партии "Наш край" – это ставленник Давиденко. Плюс в СМИ была информация о том, чтобы Приходько и Давиденко пополняют черную кассу партии, за счет которой потом раздают эти конверты по 5000 долларов. Налицо возвращение к старым "договорнякам", в Раду вернулись бандиты, и мы их покрываем. Фракция их покрывает, а Богдан их "защищает", - добавил Поляков.

Подробнее о непростых отношениях в президентской фракции "Слуга народа", читайте в материале "Апострофа": Фракция Зеленского превращается в "слугу Богдана" - изгнанный депутат.