Красотка за молитвой: в сети показали интересное фото из Рады

В Верховной Раде Украины в зале заседания сделали интересное фото с политиком.

Снимок опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

На фотографии изображена Яна Стороженко - помощница народного депутата от партии "Оппозиционной платформы - За жизнь". Однако это не простой снимок, а фотограф словил кадр, где политик стоит со сложенными возле головы руками, на подобии позы в молитве.

Как сообщал "Апостроф", поведение народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы в Верховной Раде вновь вызвало вопросы у пользователей социальных сетей.

Напомним, в Верховной Раде народного депутата из президентской фракции "Слуга народа" Павла Павлиша заметили за интересным занятием.