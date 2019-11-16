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Красотка за молитвой: в сети показали интересное фото из Рады

суббота, 16 ноября 2019, 08:53
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В Верховной Раде Украины в зале заседания сделали интересное фото с политиком.

Снимок опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

На фотографии изображена Яна Стороженко - помощница народного депутата от партии "Оппозиционной платформы - За жизнь". Однако это не простой снимок, а фотограф словил кадр, где политик стоит со сложенными возле головы руками, на подобии позы в молитве.

Как сообщал "Апостроф", поведение народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы в Верховной Раде вновь вызвало вопросы у пользователей социальных сетей.

Напомним, в Верховной Раде народного депутата из президентской фракции "Слуга народа" Павла Павлиша заметили за интересным занятием.

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