RU  UA  EN

воскресенье, 24 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 ноября

19:00
5 важных правил ужина: как есть все и не поправляться
07:20
Флирт Поляковой и неожиданный уход Данилко: как на Х-фактор 10 прошел 11 выпуск
07:00
Легкий чизкейк с джемом: простой рецепт для приготовления дома
03:25
Шойгугл: в России ярко высмеяли новые законы Путина о суверенном интернете

23 ноября

23:07
Андрей Данилко заявил о желании покинуть Х-фактор
19:00
Рождественский пост 2019-2020: что приготовить к праздничному столу
18:16
Синди Кроуфорд порадовала фанов архивным фото, на котором обнажила грудь
17:28
Боль адская: Анна Ризатдинова рассказала о травме на "Танцях з зірками"
14:59
В Малайзии задержали судно с десятками украинцев: названа причина
14:37
Могу обидеть человека: Леся Никитюк раскрыла свой главный недостаток
13:01
Продолжаем оборудовать квартиру: Дмитрий Комаров засветил свое жилье
11:53
Жена MONATIK’а показала соблазнительные формы в купальнике: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Во сколько украинцам обходится работа одного нардепа: впечатляющие цифры

воскресенье, 24 ноября 2019, 14:31
переглянути новину українською

В общей сложности смета Верховной Рады на 2020 год составила более 2,37 миллиарда гривен, на содержание одного депутата в среднем предусмотрено 344 960 гривен.

Такие подсчеты опубликованы на официальном сайте общественной сети "Опора".

В частности сметой предусмотрено 237 000 900 гривен заработной платы народного депутата, что составляет большую часть его содержания. Кроме того, нардепам предусмотрена компенсация проезда по территории Украины. Для одного депутата в год она составляет 90 000 гривен, соответственно это 7500 гривен в месяц.

"Командировки помощников депутатов в избирательные округа обойдется в 8000 гривен за 10 месяцев, то есть 800 гривен в месяц. На содержание помещений в избирательных округах планируется 2000 гривен в год или 167 гривен в месяц, еще 670 гривен в год - расходы, связанные с организацией встреч с избирателями", - подсчитали активисты.

В общем, в смете на 2020 год заложены чуть больше суммы, чем те, что были в 2018 и 2019 годах. В частности, для осуществления законотворческой деятельности парламента в 2020 году предусмотрено более 1, 43 миллиарда гривен. В эту сумму входит оплата труда, закупка товаров, оплата услуг (кроме коммунальных) и прочее. Если сравнивать с предыдущими двумя годами, то сумма расходов выросла чуть более, чем на 30 миллионов гривен. В сметах двух прошлых годов на эти расходы были заложены по 1,12 миллиарда гривен.

Как сообщал "Апостроф", за первые месяцы работы Верховной Рады компенсацию за аренду жилья успели взять сразу 120 депутатов.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: