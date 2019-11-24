Во сколько украинцам обходится работа одного нардепа: впечатляющие цифры

В общей сложности смета Верховной Рады на 2020 год составила более 2,37 миллиарда гривен, на содержание одного депутата в среднем предусмотрено 344 960 гривен.

Такие подсчеты опубликованы на официальном сайте общественной сети "Опора".

В частности сметой предусмотрено 237 000 900 гривен заработной платы народного депутата, что составляет большую часть его содержания. Кроме того, нардепам предусмотрена компенсация проезда по территории Украины. Для одного депутата в год она составляет 90 000 гривен, соответственно это 7500 гривен в месяц.

"Командировки помощников депутатов в избирательные округа обойдется в 8000 гривен за 10 месяцев, то есть 800 гривен в месяц. На содержание помещений в избирательных округах планируется 2000 гривен в год или 167 гривен в месяц, еще 670 гривен в год - расходы, связанные с организацией встреч с избирателями", - подсчитали активисты.

В общем, в смете на 2020 год заложены чуть больше суммы, чем те, что были в 2018 и 2019 годах. В частности, для осуществления законотворческой деятельности парламента в 2020 году предусмотрено более 1, 43 миллиарда гривен. В эту сумму входит оплата труда, закупка товаров, оплата услуг (кроме коммунальных) и прочее. Если сравнивать с предыдущими двумя годами, то сумма расходов выросла чуть более, чем на 30 миллионов гривен. В сметах двух прошлых годов на эти расходы были заложены по 1,12 миллиарда гривен.

Как сообщал "Апостроф", за первые месяцы работы Верховной Рады компенсацию за аренду жилья успели взять сразу 120 депутатов.