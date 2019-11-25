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Новинский назвал важнейшее условие реинтеграции Донбасса и рассказал об условиях его выполнения

понедельник, 25 ноября 2019, 18:33
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В Украине на государственном уровне следует провести оценку количества жилья, поврежденного в ходе боевых действий на Донбассе, и разработать механизм компенсации украинцам стоимости утраченного имущества.

С таким предложением выступил народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам реинтеграции Донбасса Вадим Новинский, говорится на его странице в Facebook.

Он отметил, что в Бюджете на 2020 год впервые за 5 лет выделены средства для компенсации стоимости утраченного жилья переселенцам, однако их объем – мизерный, около 40 миллионов гривен.

"Сегодня наиболее активное участие в вопросе восстановления разрушенного жилья на Донбассе принимают международные организации, неправительственные фонды, но не украинская власть. Правительство обязано вникать в эту проблему и решать ее, взять на себя конкретные обязательства по защите утраченного людьми имущества. Рано или поздно возникнет необходимость в создании специального органа, который будет разбираться с этими вопросами. Как это было, например, во время мирного урегулирования в Боснии и Герцеговине, где вместе с подписанием мирных Дейтонских соглашений для решения имущественных вопросов была создана специальная комиссия", - сказал Новинский.

Он также сообщил, что еще в конце октября 2019 года зарегистрировал в парламенте законопроект №2286, которым предлагается утвердить процедуру и порядок компенсации жилья, утраченного людьми из-за боевых действий.

"Реинтеграция Донбасса должна начаться с создания условий для возвращения беженцев. Сегодня десятки тысяч семей остались без крыши над головой, или их жилье настолько разрушено, что не позволяет нормально и безопасно в нем проживать. За последние 5 лет государство так и не внедрило реального, действенного механизма компенсации людям, которые потеряли свое имущество из-за войны. Этим законопроектом я предлагаю урегулировать и порядок возмещения имущественного вреда, причиненного в результате проведения АТО или операции Объединенных сил. А также право на материальную помощь пострадавшим, возмещение им убытков, чтобы украинцы могли купить или построить новое жилье, или, по крайней мере, отремонтировать поврежденное. Таких решений от государства ждут десятки тысяч семей", - подчеркнул депутат.

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