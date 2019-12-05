Украина готовит введение нового паспортного режима с Россией: когда и чего ожидать

Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет для украинских граждан ездить в Россию по внутренним паспортам.

Об этом написал в Twitter государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

"МИД Украины подготовило на рассмотрение Правительства предложения о въезде украинцев в Россию по заграничным паспортам. Предложение поддержано всеми причастными органами власти. Так будет безопаснее!" - отметил чиновник внешнеполитического ведомства.

В комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев объяснил, что существует проект постановления Кабмина, которым предусмотрена остановка действия некоторых пунктов соглашений с РФ, заключенных до начала российской агрессии. В частности, это относится к разрешению пересекать границу с РФ по предъявлению внутреннего паспорта гражданина Украины и свидетельства о рождении для детей до 16 лет.

В случае принятия правительством этого постановления с 1 марта 2020 года к гражданам Украины, которые пересекают границу с РФ, будут применяться положения Закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины. Этим законом установлены следующие документы, которые дают право гражданину Украины на въезд или выезд из страны: паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический и служебный паспорта Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа и удостоверение личности на возвращение в Украину (дает право только на въезд в Украину).

Ссылаясь на данные администрации Государственной пограничной службы Украины, Погорельцев отметил, что необходимость внесения изменений в соглашения 1997 и 2011 годов с РФ объясняется тем, что ежегодно растет количество случаев выявления подделок как свидетельств о рождении, так и внутренних паспортов в форме книжечки.

Кроме того, по его словам, "существующий упрощенный режим поездок граждан Украины в РФ в условиях вооруженной агрессии последней не адекватен угрозам национальной безопасности Украины".

Чиновник объяснил, что граждане Украины, которые находятся в России, могут оформить биометрические загранпаспорта, обратившись в посольство Украины в Москве и консульские учреждения в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге или Новосибирске. По его словам, таким правом уже воспользовались более 4 тысяч граждан Украины.

Как сообщал "Апостроф", члена партии "Единая Россия", который активно поддерживал оккупацию Крымского полуострова, Игоря Кучерявого задержали на КПВВ "Каланчак" на админгранице с Крымом после того, как он попытался получить заграничный паспорт на материковой части Украины.