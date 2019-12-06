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У Зеленского пошли на попятную после громкого заявления про стену на Донбассе: видео

пятница, 06 декабря 2019, 13:10
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Построить стену вдоль линии соприкосновения на Донбассе это не заявление о планах, а метафора.

Об этом сказал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в эфире канала НАШ.

Он прокомментировал заявление помощника президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. Тот говорил, что в случае провала переговоров в "нормандском формате" украинские власти рассматривают проект постройки стены вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

"Это метафорическое слово стена. Наши предшественники уже строили стену, которую никто не может увидеть ... Но это самый худший сценарий из тех, которые рассматриваются (строительство стены, - ред.)", - заявил Арахамия.

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Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский провел совещание СНБО в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате", там обсудили сценарии реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

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