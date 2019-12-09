Зеленский начал встречу с Макроном: видео

В понедельник, 9 декабря, в Елисейском дворце проходит встреча в нормандском формате, на которую уже прибыл президент Владимир Зеленский, который в данный момент уже проводит переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Известно, что внутри дворца в связи с этим, наблюдается суета, везде микрофоны и камеры. Без ажиотажа не обходится.

На встречу у президентов отведено 25 минут. После этого, Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Их переговоры продлятся полчаса.

Уже после этого предполагается общение всех четырех лидеров, которое займет по времени 2 часа 45 минут.

Как сообщалось, ранее переговоры в Елисейском дворце стартовали в 17:00 по киевскому времени. Подробнее о них, читайте в материале "Апострофа": Встреча Зеленского и Путина на Нормандском саммите в Париже: онлайн трансляция и все подробности.