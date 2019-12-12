Прямо нарушает Конституцию Украины: "Батькивщина" выступила против Закона об особом статусе Донбасса

Фракция "Батькивщина" не голосовала за Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№2569).

Об этом сообщила Юлия Тимошенко в комментарии журналистам.

"Наша фракция ни разу не голосовала за Закон об особом статусе Донбасса, потому что это, по сути, создание государства в государстве, создание Приднестровья. Это была политика Порошенко, и сегодня она продолжается", - отметила Тимошенко.

В свою очередь, первый заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев с парламентской трибуны заявил, что указанный закон "никчемный и абсурдный", поскольку прямо нарушает Конституцию Украины и исключает возвращение оккупированных территорий.

"Он предусматривает создание отрядов народной милиции, формирование судов и прокуратуры исключительно по согласованию с органами власти на этой территории. Этим законом фактически замораживается сегодняшнее состояние, или даже хуже", - отметил народный депутат.

По словам политика, закон также фактически гарантирует освобождение от уголовной ответственности людей, которые делали во время оккупации тяжкие преступления.

"Не Зеленский говорил, что все это будет изменен? Зачем мы тогда вообще проводили выборы президента?", - возмутился Сергей Соболев.