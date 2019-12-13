Защита должников от коллекторов: в Раде поддержали законопроект Тимошенко

Верховная Рада Украины поддержала проект Закона "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" (№2133), поданный Юлией Тимошенко и народными депутатами от "Батькивщины".

Соавтор законопроекта, народный депутат Украины Михаил Цимбалюк с трибуны Верховной Рады Украины сообщил, что вопрос законодательного урегулирования порядка возврата безнадежной задолженности в настоящее время является крайне актуальным.

"Сейчас действующее законодательство не содержит прямых всеобщих норм, которые квалифицируют признаки недобросовестных практик и действий, необходимых для возврата просроченной задолженности. Отсутствуют также законодательные механизмы, направленные на предотвращение совершения взыскателями или кредиторами действий, нарушающих права должников. Отсутствует и механизм возмещения вреда должнику от незаконных действий коллекторов", - отметил Цимбалюк.

Политик отметил, что принятый законопроект будет способствовать защите прав и законных интересов должников от недобросовестных действий субъектов коллекторской деятельности.