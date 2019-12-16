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Комитет Геруса занял неконструктивную позицию по компромиссному законопроекту о "зеленых" тарифах - эксперт

понедельник, 16 декабря 2019, 18:07
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Позиция депутатов энергетического комитета Верховной Рады, который возглавляет Андрей Герус, по законопроекту 2543 о "зеленых" тарифах является неконструктивной.

Об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, передает "Главком".

"Впечатление, что просто депутаты не были готовы к обсуждению данного законопроекту. Это было какое-то навязывание мысли некоторым депутатам, которые говорили, не понимая, к чему может привести неприятие законопроекта в первом чтении", - сказал Конеченков.

Председатель Ассоциации отметил, что подавляющее большинство инвесторов готовы пойти на добровольное снижение "зеленого" тарифа, чтобы продолжать развивать проекты в Украине, однако большинство депутатов, очевидно, этого не понимает.

"Рынок заинтересован улучшить условия и выйти на добровольное сокращение зеленого тарифа, чтобы продолжать развиваться. Депутаты этого в большинстве не понимают", - отметил Конеченков.

6 мая в Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), предусматривающий возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. На заседании комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря законопроект не нашел поддержки депутатов. За проголосовали 8 из 17 членов комитета ВР по энергетике. Против проголосовали депутаты от фракции "Слуга народа" во главе с председателем комитета Герусом.

По мнению президента Профессиональной ассоциации экологов Людмилы Цыганок, власть должна найти компромиссное решение проблемы "зеленого" тарифа, чтобы удержать доверие инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине. Она считает предложенный депутатами комитета по вопросам экономической политики законопроект №2543 компромиссным, и отмечает, что его принятие станет позитивным сигналом для инвесторов.

В Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) отметили, что проект №2543 является компромиссным вариантом по решению ключевых проблем сектора возобновляемой энергетики и позволит улучшить финансовое состояние ГП "Гарантированный покупатель", дефицит которого по данным Минекоенерго в 2020 году может достичь 14 млрд грн.

В Европейской бизнес-ассоциации также отметили, что проект №2543 будет способствовать сохранению инвестпривлекательности Украины в области альтернативной энергетики, ведь в документе фиксируется стабилизационная оговорка от изменения условий регулирования рынка ВИЭ в будущем. ЕБА уверяет, что этот законопроект поддерживают ключевые участники рынка.

В обнародованном 12 декабря письме на имя министра энергетики Алексея Оржеля и главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали к необходимости достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжения развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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