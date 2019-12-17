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Рада приняла важное решение по "Пласту" и скаутских организациях в Украине: подробности

вторник, 17 декабря 2019, 13:29
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Во вторник, 17 декабря, на заседании Верховной Рады народные депутаты приняли закон "О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения", в котором нет привилегий для организации "Пласт".

Как стало известно во время онлайн-трансляции заседания Рады, законопроект №0976 поддержали 316 народных депутатов.

Верховная Рада предыдущего созыва уже принимала закон "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины", который 19 июня 2019 года был передан на подпись новому президенту Владимиру Зеленскому.

Глава государства принятый парламентом закон не подписал и вернул его в Верховную Раду на доработку с собственными предложениями.

Представитель президента в Верховной Раде, первый вице-спикер Руслан Стефанчук отметил, что в новой редакции документ не создает привилегии для организации "Пласт".

Как сообщал "Апостроф", под стенами Верховной Рады в Киеве собралось множество протестующих: митинги и пикеты проводятся сразу по нескольким причинам.

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