Поставят на учет и заставят платить: в Раде рассказали, как планируют бороться с нарушителями на рынке онлайн-продаж косметики

Украинские покупатели косметики в онлайн-магазинах рискуют купить фальсификат. Интернет магазины сегодня широко используют "серые" схемы ввоза и реализации товаров, скрывая реальных поставщиков за бесчисленными ФОПами. Таким образом им успешно удается избегать уплаты налогов в государственный бюджет. При этом права потребителей не защищены: в случае возникновения проблем с качеством косметики, предъявить претензии, а тем более отсудить компенсацию невозможно. Учитывая, что люксовые бренды в принципе не подписывают контрактов с реализаторами, не имеющими классических офлайн-магазинов и представленными только в интернете, можно только гадать, что предлагают покупателям под видом продукции Chanel или Armani. Желание сэкономить при покупке косметики онлайн может привести к разочарованию и даже к проблемам со здоровьем.

В связи с этим в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №1210, который позволит снизить количество нарушений при поставке косметики и парфюмерии в Украину иностранными компаниями.

Об этом сообщил в комментарии "Апострофу" глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетьманцев.

Так, законопроект введет следующий порядок действий: интернет-магазин завозит товары в Украине на единый склад, из которого потом эти товары раздаются/доставляются/пересылаются покупателю, и поставщик при этом будет считаться постоянным представительством и платить такие же налоги, как и тот, кто легально завозит продукт в Украине и легально его продает.

"Законопроектом расширяется понятие постоянного представительства в понимании Налогового кодекса Украины. В него, в частности, предлагается включить лиц, осуществляющих деятельность в интересах, за счет или в пользу нерезидента... Мы говорим о невозможности ситуаций, при которых субъект хозяйствования избегает образования постоянного представительства, например, путем искусственного разделения контрактов для отдельных видов деятельности", – пояснил нардеп.

При этом, отмечает Гетьманцев, отныне представители нерезидентов, которые отказываются стать на учет, будут поставлены на него принудительно.

"Если нерезидент будет осуществлять хозяйственную деятельность через постоянное представительство на территории Украины и не становится на налоговый учет, контролирующий орган сможет самостоятельно на основании акта проверки и без заявления такого нерезидента взять его на учет", – комментирует Гетьманцев.

По словам главы Комитета, эти изменения направлены на нивелирование условий для злоупотреблений со стороны налогоплательщиков-нерезидентов, в том числе, если он имеет украинское происхождение. Как он отмечает, законопроект смещает акцент с факта наличия зарегистрированного субъектом хозяйствования постоянного представительства на процедуру учета нерезидента, соответствующего новым критериям.

"Такой подход создаст условия для налаживания международного сотрудничества, реализации взаимной административной помощи в налоговых делах, которые необходимы для эффективного администрирования контролирующим органом", – говорит Гетьманцев.

Ранее "Апостроф" опубликовал журналистское расследование, где выяснял, как популярные украинские онлайн-магазины косметики и парфюмерии избегают обязательств перед покупателями. Вследствие таких нарушений, если приобретенная там косметика навредила здоровью, то ни интернет-магазин, ни производитель, ни ФЛП, указанный в чеке, не понесут ответственности.