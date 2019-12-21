Как "слуги народа" погуляли на корпоративе с Зеленским: новые фото и видео

В сети появились новые снимки с новогодней вечеринки, которую вечером в пятницу, 20 декабря, члены президентской партии "Слуга народа" провели в киевском культурно-развлекательном центре "Парковый".

Фото и видео с корпоратива поделились в соцсети Facebook участники праздника, который посетили президент Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир.





Гостей вечера в столичном КВЦ "Парковый" пропускали на мероприятие только по спискам.

"Я раньше видела фотки и видео с разных парламентско-партийных корпоративов. Честно говоря, каждый раз мне думалось, что это какой-то запредельно-пафосный совок. Сегодня была на нашем (родном) "слуганародовском" корпоративе. Очень живой, радостный, дружеский вечер. Мы, Кабмин и Офис Президента. А на сцене - концерт", - описала происходящее на вечеринке народный депутат, блогер Лиза Богуцкая.

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Как раньше сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали цены в ресторане КВЦ "Парковый", где проходил корпоратив партии "Слуга народа".