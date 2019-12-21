RU  UA  EN

суббота, 21 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 декабря

10:38
У станции метро в Киеве водитель превратил авто в груду металла: видео серьезного ДТП
10:16
Боевики на Донбассе применили необычное оружие
09:52
Единственная дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: как выглядит счастливая невеста
09:45
Бойня в Москве: опубликованы фото неожиданной находки у стрелка
09:16
Из-за трагедии в Одессе власти приняли решение по руководству ГСЧС: фото
08:15
Появились забавные фотожабы на закрытие игральных залов в Украине
07:45
Смертельный пожар в многоэтажке в Киеве: появились новые фото и видео
07:00
Как не испортить холодец: изучаем классический рецепт к праздникам
06:30
Гороскоп на 21 декабря: Рыбам нужно дать себе пинка, а от Скорпионов могут что-то скрывать
06:28
В ожидании снегопадов: синоптики дали свежий прогноз на субботу
05:26
Журналисты составили список самых влиятельных украинцев: опубликован топ-20
04:23
Девушку, весившую 29 килограмм, спасло от смерти письмо отца: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как "слуги народа" погуляли на корпоративе с Зеленским: новые фото и видео

суббота, 21 декабря 2019, 10:06
переглянути новину українською

В сети появились новые снимки с новогодней вечеринки, которую вечером в пятницу, 20 декабря, члены президентской партии "Слуга народа" провели в киевском культурно-развлекательном центре "Парковый".

Фото и видео с корпоратива поделились в соцсети Facebook участники праздника, который посетили президент Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир.


Гостей вечера в столичном КВЦ "Парковый" пропускали на мероприятие только по спискам.

"Я раньше видела фотки и видео с разных парламентско-партийных корпоративов. Честно говоря, каждый раз мне думалось, что это какой-то запредельно-пафосный совок. Сегодня была на нашем (родном) "слуганародовском" корпоративе. Очень живой, радостный, дружеский вечер. Мы, Кабмин и Офис Президента. А на сцене - концерт", - описала происходящее на вечеринке народный депутат, блогер Лиза Богуцкая.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как раньше сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали цены в ресторане КВЦ "Парковый", где проходил корпоратив партии "Слуга народа".

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Зима - префекты торжествуют: как Зеленский решил заняться децентрали­зацией

От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Праздник приближается: что приготовили депутаты в последний месяц года

Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: