Сети разгневал показ шоу "Квартала 95" после речи Зеленского про катастрофу: видео

Трансляцию юмористического телевизионного шоу "Вечерний квартал" на канале "1+1" сразу после выступления в прямом эфире президента Украины Владимира Зеленского относительно сбитого в Иране украинского самолета в сети считают кощунственным.

Фрагмент видео этой телетрансляции опубликовала в своем Twitter украинская блогер и телеведущая Мария Мадзигон.

Как видно на кадрах видео, снятого с экрана телевизора, юмористическое шоу, главным действующим лицом которого еще недавно был действующий президент Владимир Зеленский, началось сразу же после выступления главы государства.





"Прямой эфир канала. Оказывается дно можно пробивать глубже и глубже", - написала блогер в подписи к видео.

Ее мнение поддержали другие пользователи сети, которые выплеснули волну возмущения в комментариях.

"Это не просто так. Приучают украинцев забывать о достоинстве и есть дерьмо с лопаты, как уже делают россияне последние 20 лет", "Это что, месть Коломойского?" - возмущаются в сети.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за катастрофы самолета МАУ в Иране.