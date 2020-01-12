RU  UA  EN

воскресенье, 12 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 января

09:59
Нардеп "Юзик" попал в новый скандал с крышеванием бизнеса: опубликовано аудио
09:34
Сети разгневал показ шоу "Квартала 95" после речи Зеленского про катастрофу: видео
07:40
Шоколадный торт с фруктами за час: простой рецепт на каждый день
00:23
Встреча Меркель и Путина: главные итоги для Украины и не только

11 января

22:14
Авиакатастрофа в Иране: названа сумма компенсации семьям погибших украинцев, видео
20:54
Видеообращение Зеленского к украинцам в связи с катастрофой в Иране: видео
18:22
Изменить Конституцию: Путин назвал Меркель свои требования по Донбассу, видео
17:57
Умышленное убийство: прокуратура переквалифицировала дело о крушении самолета МАУ в Иране
17:37
Расследованием дел Майдана займутся в новом ведомстве: детали
17:34
5 полезных сладостей, которыми не только можно, но и нужно иногда грешить
17:28
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк из клиники - что известно
17:15
Санкции не остановят: в Европе сделали важное замечание по скандальному газопроводу России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сети разгневал показ шоу "Квартала 95" после речи Зеленского про катастрофу: видео

воскресенье, 12 января 2020, 09:34
переглянути новину українською

Трансляцию юмористического телевизионного шоу "Вечерний квартал" на канале "1+1" сразу после выступления в прямом эфире президента Украины Владимира Зеленского относительно сбитого в Иране украинского самолета в сети считают кощунственным.

Фрагмент видео этой телетрансляции опубликовала в своем Twitter украинская блогер и телеведущая Мария Мадзигон.

Как видно на кадрах видео, снятого с экрана телевизора, юмористическое шоу, главным действующим лицом которого еще недавно был действующий президент Владимир Зеленский, началось сразу же после выступления главы государства.


"Прямой эфир канала. Оказывается дно можно пробивать глубже и глубже", - написала блогер в подписи к видео.

Ее мнение поддержали другие пользователи сети, которые выплеснули волну возмущения в комментариях.

"Это не просто так. Приучают украинцев забывать о достоинстве и есть дерьмо с лопаты, как уже делают россияне последние 20 лет", "Это что, месть Коломойского?" - возмущаются в сети.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за катастрофы самолета МАУ в Иране.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украина и Финляндия в мировом тренде: почему нации поддерживают молодых премьеров

Кодекс "под кого-то": кому хотят отдать надзор за электронными коммуникациями в Украине

Зима - префекты торжествуют: как Зеленский решил заняться децентрали­зацией

От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: