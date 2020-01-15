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Не теряет времени: сеть повеселило забавное видео с нардепом в Раде

среда, 15 января 2020, 14:36
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Смешное видео с нардепом, который нашел себе интересное занятие во время заседания ВР, повеселило украинцев.

Его опубликовал на Facebook-странице корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На кадрах видно, как один из народных избранников сидит в сессионном зале и что-то ест. С виду это похоже на семечки или мелкие орешки. При этом депутат Жан Беленюк внимательно смотрит на табло.

Детская загадка:

Не мышь и не птица,

-Орешки грызет

И в Раде гнездится, - так остроумное подписал Гончаров видео.

Ранее "Апостроф" писал о том, что в конце октября народный депутат Украины Богдан Яременко во время заседания парламента был замечен за перепиской с девушками легкого поведения. Сам политик заявил, что эта переписка было подставной и он нарочно дал сфотографировать телефон журналистам.

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